В 27‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Уфа» на своём поле упустила победу в игре с московским «Торпедо» со счётом 1:0.
На 42‑й минуте первый гол забил полузащитник Магомед Якуев.
С 54‑й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Александра Перченка.
На 56‑й минуте голкипер «Уфы» Александр Беленов парировал пенальти в исполнении Александра Юшина.
Но на 90+4‑й минуте нападающий реабилитировался, позволив своей команде взять хотя бы очко.
«Торпедо» с 34 очками занимает сейчас 11-е место. «Уфа» (27) осталась в зоне вылета.