В 27‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу «Уфа» на своём поле упустила победу в игре с московским «Торпедо» со счётом 1:0.

Александр Беленов — голкипер «Уфы» globallookpress.com

На 42‑й минуте первый гол забил полузащитник Магомед Якуев.

С 54‑й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Александра Перченка.

На 56‑й минуте голкипер «Уфы» Александр Беленов парировал пенальти в исполнении Александра Юшина.

Но на 90+4‑й минуте нападающий реабилитировался, позволив своей команде взять хотя бы очко.

«Торпедо» с 34 очками занимает сейчас 11-е место. «Уфа» (27) осталась в зоне вылета.