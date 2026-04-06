Определены арбитры, которые обслужат первую встречу финала Пути РПЛ и матчи второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2025/26.
7 апреля (вторник)
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
8 апреля (среда)
«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Кирилл Большаков; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Владимир Казьменко.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.