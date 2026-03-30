Защитник «Челси» Мало Гюсто высказался о работе с главным тренером команды Лиамом Росеньором.

«Считаю, что Росеньор — тренер элитного уровня, хоть многие люди и критикуют его. Я этого не понимаю. Часто с ним работаю и могу сказать, что он замечателен и как личность в первую очередь. К тому же Росеньор молод. У него большой потенциал, но если он тренирует "Челси", то это потому, что у него есть для этого талант. Нам как команде нужно верить в нашего тренера, в наш стиль игры, придерживаться плана, а дальше будет видно.

Росеньор хороший человек, очень честный, простой, и видно, что он по-настоящему увлечён своим делом. Он хочет поделиться с нами своей страстью к футболу, и я чувствую, что хочу играть за него, хочу показать себя с лучшей стороны, когда он выпускает меня на поле», — сказал Гюсто ESPN.

«Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 пунктов.