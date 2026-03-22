«Челси» на пороге полноценного кризиса, который начинает угрожать всему сезону команды. После болезненного вылета от «ПСЖ» лондонцы приехали на выезд к «Эвертону» в надежде быстро переключиться на борьбу за топ-5, но вместо этого получили ещё один разгром. Команда Лиама Росеньора снова развалилась в ключевых моментах, подарила сопернику голы и часто выглядела беспомощной. «Эвертон» же, наоборот, провёл, возможно, лучший матч на новом стадионе. Команда Дэвида Мойеса была злее, плотнее, собраннее и куда лучше понимала, как именно можно обыграть соперника.

Результат матча Эвертон Ливерпуль 3:0 Челси Лондон 1:0 Бету 33' 2:0 Бету 62' 3:0 Илиман Ндиайе 76' Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету ( Тьерно Барри 81' ), Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл ( Мерлин Рёль 89' ), Дуайт Макнил ( Джеррэд Брэнтуэйт 78' ), Илиман Ндиайе ( Тим Айрогбунам 89' ), Jake O'Brien Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Йоррел Хато, Мало Гюсто ( Алехандро Гарначо 46' ), Жоао Педро ( Олуватосин Адарабиойо 78' ), Энцо Фернандес, Коул Палмер, Мойсес Кайседо ( Лиам Дилап 78' ), Ромео Лавиа ( Андрей Сантос 57' ), Весли Фофана, Педру Нету Жёлтые карточки: Алехандро Гарначо 69' (Челси), Весли Фофана 87' (Челси)

Статистика матча 9 Удары в створ 4 0 Удары мимо 4 36 Владение мячом 64 3 Угловые удары 9 5 Фолы 7

Главная проблема «Челси» уже давно не маскируется. Команда слишком легко пропускает, и почти каждый новый матч только усиливает это ощущение. Один сухой матч за пятнадцать последних игр во всех турнирах — это системная беда.

Первый гол «Эвертона» стал ещё одним примером того, как просто можно вскрыть лондонскую оборону. Джеймс Гарнер получил слишком много свободы, Ромео Лавия не успел его накрыть, а затем последовал идеальный разрезающий пас за спины защитникам. Бету здорово открылся, опередил оппонента и технично перебросил Роберта Санчеса. Эпизод получился красивым, но для «Челси» — слишком знакомым. Вертикальные пасы и с виду читаемые рывки нападающих снятся в кошмарах обороне «синих».

Во втором тайме всё стало ещё хуже. Идрисса Гейе перехватил мяч, протащил его через полполя практически без сопротивления и вывел Бету на удар. Да, сам удар был сильным, но Санчес обязан был спасать — мяч прошёл у него между ног и медленно закатился за линию. Команда, которая хочет бороться за Лигу Чемпионов, просто не может оставлять такой гол безответным.

А третий мяч окончательно превратил игру в унижение. Ндиай получил пространство, раскачал Мойсеса Кайседо и великолепно закрутил в самый верхний угол. Подчёркнутая демонстрация уверенности от заведомо менее слабого соперника и серьёзный провал «Челси» в самый важный момент сезона.

Проблемы с основным составом никуда не делись

Роберт Санчес — один из главных символов нынешней нервозности «Челси». Уже в первом тайме Бету едва не наказал испанца за медлительность при игре ногами, а дальше вратарь не добавил команде уверенности и бесконечно нервничал. Во втором пропущенном мяче именно его ошибка окончательно добила надежды на камбэк. И это особенно болезненно выглядит на фоне Джордана Пикфорда, который на другом конце поля несколько раз действительно спас «Эвертон», в том числе после опасных ударов Энцо Фернандеса.

А вот Ромео Лавия — один из самых неоднозначных футболистов нынешнего «Челси». С одной стороны, всем понятно, почему он нужен этой команде: умеет продвигать мяч, играть между линиями и задавать темп. С другой — он почти не играл, долго восстанавливался и сейчас явно не готов держать высокий ритм на протяжении серьёзного отрезка.

Матч с «Эвертоном» как раз это и показал. В некоторых эпизодах Лавия был полезен, особенно когда «Челси» удавалось нащупать короткий пас через центр, но в целом было видно, что ему не хватает резкости, скорости реакции и игровой остроты. В эпизоде с первым голом именно Лавия слишком поздно пошёл в давление на Гарнера и позволил тому спокойно исполнить передачу.

Здесь и кроется парадокс. Чтобы вернуться на свой уровень, Лавии нужны минуты, но пока он набирает форму, команда платит за это очками. Для Росеньора это очень неприятная дилемма. Не выпускать — значит тормозить возвращение важного игрока, выпускать — значит рисковать ещё больше в матчах, где цена ошибки слишком высока.

Давление на Росеньора становится всё сильнее

Ещё недавно у Лиама Росеньора был солидный кредит доверия. После хорошего старта казалось, что он способен быстро стабилизировать команду, но сейчас этот эффект почти исчез. Четыре поражения подряд во всех турнирах, два подряд разгрома 0:3, вылет из Лиги Чемпионов и крайне неубедительная игра в чемпионате — всё это выглядит как локальный кризис, как минимум.

Особенно опасно то, что команда не показывает признаков обучения на собственных ошибках. После подарков «ПСЖ», после неудач в предыдущих турах, после всех разговоров о необходимости упростить игру и стать надёжнее — «Челси» снова вышел на поле и допустил те же самые промахи. Значит, проблема не только в индивидуальных ошибках, но и в том, что команда в нынешнем состоянии просто не знает о них.

При этом турнирная ситуация пока ещё не безнадёжна, а до пятого места всего одно очко. Но по качеству игры «Челси» сейчас скорее напоминает команду, которая рискует выпасть даже из еврокубковой зоны, чем ту, что готова дожимать сезон ради места в Лиге Чемпионов.

Спасёт ли «Челси» пауза на сборные?

Международная пауза в данном случае — едва ли не единственная хорошая новость для Лиама Росеньора. Команда выглядит уставшей и ментально, и физически. Ей явно нужно остановиться, выдохнуть и попытаться собрать себя заново, но самого факта паузы будет мало.

Если «Челси» хочет сохранить интригу в сезоне, ему придётся срочно чинить оборону, упрощать игру без мяча и возвращать уверенность хотя бы в базовых вещах. Потому что сейчас каждое следующее поражение приближает момент, когда вопрос будет стоять не о Лиге Чемпионов, а о доверии к нынешнему тренеру и всему курсу клуба.