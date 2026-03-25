«Интер Майами» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Об этом сообщает Independent.

Стало известно, что американский клуб готов сделать предложение Салаху о переходе, даже несмотря на отсутствие свободных мест для игроков, на которых не распространяется установленный потолок зарплат.

Помимо этого, несколько клубов Саудовской Аравии также готовы побороться за подписание Салаха.

Ранее египтянин сообщил о том, что покинет «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Салах провел за «мерсисайдцев» 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал столько же голевых передач.