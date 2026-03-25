Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру нападающего ЦСКА Лусиано Гонду в весенней части сезона.

«Видимо, не та команда и не тот стиль. Бывает, что игрок в одной команде играет хорошо, переходит в другую и не может себя проявить.

Например, Торрес, который перешел из "Ливерпуля" в "Челси" и исчез. Шевченко тоже в Лондоне пропал, уйдя из "Милана". Здесь то же самое», — сказал Канчельскис СЭ.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА. За армейцев форвард провел 3 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.