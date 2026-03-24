Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался об изменениях в игре «Спартака» после прихода Хуана Карседо.

Хуан Карседо

«Игра в обороне на сегодняшний день ужасна.  Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль.  В чем поменялся "Спартак"?  Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед.  Очевидно, что у "Спартака" нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч — контроль ради контроля.  Такой типичный испанский футбол», — цитирует Дьякова Евро-Футбол.ру.

«Спартак» с 38 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.