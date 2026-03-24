Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался об изменениях в игре «Спартака» после прихода Хуана Карседо.

«Игра в обороне на сегодняшний день ужасна. Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль. В чем поменялся "Спартак"? Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед. Очевидно, что у "Спартака" нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч — контроль ради контроля. Такой типичный испанский футбол», — цитирует Дьякова Евро-Футбол.ру.

«Спартак» с 38 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.