«Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» сыграют в матче 31-го тура английской Премьер-лиги, который состоится 22 марта в Лондоне. Начало игры в 17:15 мск.

На неделе «Тоттенхэм» положил все силы в матче с «Атлетико» Мадрид. В итоге команда Игора Тудора выиграла 3:2, но это не позволило ей пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тем не менее победа стала первой с конца января.

В АПЛ у «шпор» серьезная ситуация. Они проиграли 6 матчей подряд и всего в двух очках от зоны вылета. «Ноттингем Форест» сегодня прямой конкурент за выживание.

Проигрывать не хочет никто. При этом обе команды выложились в еврокубках и непонятно, остались ли силы на свершения в чемпионате. Как бы там ни было, «лесники» выиграли в трех последних матчах против «Тоттенхэма», так что «шпорам» стоит опасаться.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.26.

Букмекеры: 2.48 на победу «Тоттенхэма», 3.43 на ничью и 2.92 на победу «Ноттингем Форест».

Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

