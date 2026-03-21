22 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — в 17:15 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: В таблице АПЛ «Тоттенхэм» находится на 16-м месте. Команда набрала 30 очков в 30 встречах.
У «шпор» 7 побед, 9 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 40 голов и пропустил 47 мячей.
Последние матчи: На этой неделе «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов. Однако ответный матч 1/8 финала с мадридским «Атлетико» оказался вполне удачным. «Шпоры» дома одолели соперника со счетом 3:2, но по сумме двух встреч не смогли пройти дальше.
В марте «Тоттенхэм» провел три матча в АПЛ и ни разу не победил. Команда Игора Тудора дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Состояние команды: Лондонцы проводят крайне нестабильный сезон и находятся в опасной близости от зоны вылета — 16-е место и всего одно очко запаса.
В АПЛ ситуация также непростая: лишь одна победа в последних девяти матчах. При этом «шпоры» стабильно играют результативно — в семи последних встречах неизменно забивали обе команды.
Ничья с «Ливерпулем» (1:1) в прошлом туре может стать психологическим толчком для команды. Стоит отметить, что наставник «Тоттенхэма» Игор Тудор сейчас как никогда близок к увольнению.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в таблице чемпионата Англии располагается на 17-й позиции, набрав 29 очков.
В 30 играх у «лесников» 7 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Разница мячей составляет 28:43.
Последние матчи: Ранее «Ноттингем Форест» пробился в четвертьфинал Лиги Европы. Команда готовится к визиту в Лондон в приподнятом настроении.
В марте «лесники» еще не выиграли ни одного матча в АПЛ. Команда уступила «Брайтону» со счетом 1:2, а также сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2) и «Фулхэмом» (0:0).
Состояние команды: «Лесники» идут 17-ми и также ведут борьбу за выживание. Команда Витора Перейры недавно провела тяжёлую встречу в Лиге Европы с «Мидтьюлланном», где добилась успеха лишь в серии пенальти. Это может сказаться на физическом состоянии игроков.
В АПЛ «Ноттингем Форест» выглядит чуть стабильнее: всего одно поражение в последних четырёх матчах.
При этом команда испытывает проблемы с результативностью и редко побеждает.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» в трех предыдущих очных встречах
- «Лесники» пропускали в шести из последних восьми матчей
- В первом круге «Тоттенхэм» уступил в гостях со счетом 0:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «шпор» ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.91 и 1.93 соответственно.
Прогноз: Матч имеет огромное значение в борьбе за выживание, поэтому ожидается жёсткая и напряжённая игра с большим количеством борьбы и фолов.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.
Прогноз: «Тоттенхэм» выглядит чуть предпочтительнее за счёт своего поля. После победы над «Атлетико» команда постарается снова порадовать фанатов в домашнем матче.
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.26.