22 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — в 17:15 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «Тоттенхэм» находится на 16-м месте.  Команда набрала 30 очков в 30 встречах.

У «шпор» 7 побед, 9 ничьих и 14 поражений.  Клуб забил 40 голов и пропустил 47 мячей.

Последние матчи: На этой неделе «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов.  Однако ответный матч 1/8 финала с мадридским «Атлетико» оказался вполне удачным.  «Шпоры» дома одолели соперника со счетом 3:2, но по сумме двух встреч не смогли пройти дальше.

В марте «Тоттенхэм» провел три матча в АПЛ и ни разу не победил.  Команда Игора Тудора дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Лондонцы проводят крайне нестабильный сезон и находятся в опасной близости от зоны вылета — 16-е место и всего одно очко запаса.

В АПЛ ситуация также непростая: лишь одна победа в последних девяти матчах.  При этом «шпоры» стабильно играют результативно — в семи последних встречах неизменно забивали обе команды.

Ничья с «Ливерпулем» (1:1) в прошлом туре может стать психологическим толчком для команды.  Стоит отметить, что наставник «Тоттенхэма» Игор Тудор сейчас как никогда близок к увольнению.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в таблице чемпионата Англии располагается на 17-й позиции, набрав 29 очков.

В 30 играх у «лесников» 7 побед, 8 ничьих и 15 поражений.  Разница мячей составляет 28:43.

Последние матчи: Ранее «Ноттингем Форест» пробился в четвертьфинал Лиги Европы.  Команда готовится к визиту в Лондон в приподнятом настроении.

В марте «лесники» еще не выиграли ни одного матча в АПЛ.  Команда уступила «Брайтону» со счетом 1:2, а также сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2) и «Фулхэмом» (0:0).

Состояние команды: «Лесники» идут 17-ми и также ведут борьбу за выживание.  Команда Витора Перейры недавно провела тяжёлую встречу в Лиге Европы с «Мидтьюлланном», где добилась успеха лишь в серии пенальти.  Это может сказаться на физическом состоянии игроков.

В АПЛ «Ноттингем Форест» выглядит чуть стабильнее: всего одно поражение в последних четырёх матчах.

При этом команда испытывает проблемы с результативностью и редко побеждает.

Статистика для ставок

  • «Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» в трех предыдущих очных встречах
  • «Лесники» пропускали в шести из последних восьми матчей
  • В первом круге «Тоттенхэм» уступил в гостях со счетом 0:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На победу «шпор» ставки принимаются с коэффициентом 2.26.  Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.91 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Матч имеет огромное значение в борьбе за выживание, поэтому ожидается жёсткая и напряжённая игра с большим количеством борьбы и фолов.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.

Прогноз: «Тоттенхэм» выглядит чуть предпочтительнее за счёт своего поля.  После победы над «Атлетико» команда постарается снова порадовать фанатов в домашнем матче.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.26.