Команда Тудора завоюет три очка в матче АПЛ?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.26

22 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — в 17:15 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «Тоттенхэм» находится на 16-м месте. Команда набрала 30 очков в 30 встречах.

У «шпор» 7 побед, 9 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 40 голов и пропустил 47 мячей.

Последние матчи: На этой неделе «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов. Однако ответный матч 1/8 финала с мадридским «Атлетико» оказался вполне удачным. «Шпоры» дома одолели соперника со счетом 3:2, но по сумме двух встреч не смогли пройти дальше.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В марте «Тоттенхэм» провел три матча в АПЛ и ни разу не победил. Команда Игора Тудора дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Состояние команды: Лондонцы проводят крайне нестабильный сезон и находятся в опасной близости от зоны вылета — 16-е место и всего одно очко запаса.

В АПЛ ситуация также непростая: лишь одна победа в последних девяти матчах. При этом «шпоры» стабильно играют результативно — в семи последних встречах неизменно забивали обе команды.

Ничья с «Ливерпулем» (1:1) в прошлом туре может стать психологическим толчком для команды. Стоит отметить, что наставник «Тоттенхэма» Игор Тудор сейчас как никогда близок к увольнению.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в таблице чемпионата Англии располагается на 17-й позиции, набрав 29 очков.

В 30 играх у «лесников» 7 побед, 8 ничьих и 15 поражений. Разница мячей составляет 28:43.

Последние матчи: Ранее «Ноттингем Форест» пробился в четвертьфинал Лиги Европы. Команда готовится к визиту в Лондон в приподнятом настроении.

В марте «лесники» еще не выиграли ни одного матча в АПЛ. Команда уступила «Брайтону» со счетом 1:2, а также сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2) и «Фулхэмом» (0:0).

Состояние команды: «Лесники» идут 17-ми и также ведут борьбу за выживание. Команда Витора Перейры недавно провела тяжёлую встречу в Лиге Европы с «Мидтьюлланном», где добилась успеха лишь в серии пенальти. Это может сказаться на физическом состоянии игроков.

В АПЛ «Ноттингем Форест» выглядит чуть стабильнее: всего одно поражение в последних четырёх матчах.

При этом команда испытывает проблемы с результативностью и редко побеждает.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» в трех предыдущих очных встречах

«Лесники» пропускали в шести из последних восьми матчей

В первом круге «Тоттенхэм» уступил в гостях со счетом 0:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «шпор» ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.91 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Матч имеет огромное значение в борьбе за выживание, поэтому ожидается жёсткая и напряжённая игра с большим количеством борьбы и фолов.

1.93 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.

Прогноз: «Тоттенхэм» выглядит чуть предпочтительнее за счёт своего поля. После победы над «Атлетико» команда постарается снова порадовать фанатов в домашнем матче.

2.26 Победа «Тоттенхэма» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.26.