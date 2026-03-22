«Локомотив» одержал уверенную победу над «Акроном» (5:1) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

У «железнодорожников» голы записали на свой счет Сесар Монтес на 7-й минуте, Александр Руденко на 23-й минуте, Зелимхан Бакаев на 26-й, Дмитрий Воробьёв на 29-й минуте и Алексей Батраков на 39-й минуте.

Единственный гол в составе «Акрона» забил Кевин Аревало на 14-й минуте.

На 70-й минуте игрок тольяттинцев Родригу Эшковал получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Локомотив:  Лукас Фассон,  Mitryushkin,  Silyanov,  Morozov,  Montes,  Prutsev,  Karpukas,  Bakaev,  Batrakov,  Rudenko,  Vorobyev
Акрон:  Terekhovsky,  Pestryakov,  Nedelcearu,  Bokoev,  Fernandez,  Djakovac,  Khosonov,  Loncar,  Boldyrev,  Dzyuba,  Arevalo

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе.  «Акрон» — на 10-й позиции с 22 баллами.