«Локомотив» одержал уверенную победу над «Акроном» (5:1) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
У «железнодорожников» голы записали на свой счет Сесар Монтес на 7-й минуте, Александр Руденко на 23-й минуте, Зелимхан Бакаев на 26-й, Дмитрий Воробьёв на 29-й минуте и Алексей Батраков на 39-й минуте.
Единственный гол в составе «Акрона» забил Кевин Аревало на 14-й минуте.
На 70-й минуте игрок тольяттинцев Родригу Эшковал получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Montes, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Rudenko, Vorobyev
Акрон: Terekhovsky, Pestryakov, Nedelcearu, Bokoev, Fernandez, Djakovac, Khosonov, Loncar, Boldyrev, Dzyuba, Arevalo
После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Акрон» — на 10-й позиции с 22 баллами.