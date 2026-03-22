«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка английской лиги. Матч состоится 22 марта в 19:30 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Арсенал» не проигрывает с января месяца и, кажется, выглядит свежее «Ман Сити». На неделе «канониры» пробились в четвертьфинале Лиги чемпионов, чего не скажешь про «горожан», которые проиграли соперничество с мадридским «Реалом».

«Манкунианцы» испытывают проблемы на данном этапе сезона. Они смогли осилить лишь «Ньюкасл» (3:1) в последних пяти поединках во всех турнира. При этом «Ман Сити» не выигрывает «Арсенал» уже 5 матчей подряд. Сегодня коллектив Хосепа Гвардиолы ждет очень непростой поединок, в котором он не является фаворитом.

