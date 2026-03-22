«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка английской лиги. Матч состоится 22 марта в 19:30 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Арсенал» не проигрывает с января месяца и, кажется, выглядит свежее «Ман Сити». На неделе «канониры» пробились в четвертьфинале Лиги чемпионов, чего не скажешь про «горожан», которые проиграли соперничество с мадридским «Реалом».
«Манкунианцы» испытывают проблемы на данном этапе сезона. Они смогли осилить лишь «Ньюкасл» (3:1) в последних пяти поединках во всех турнира. При этом «Ман Сити» не выигрывает «Арсенал» уже 5 матчей подряд. Сегодня коллектив Хосепа Гвардиолы ждет очень непростой поединок, в котором он не является фаворитом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Котировки букмекеров: 2.23 и 3.52 на победу команд в матче, 1.63 и 2.34 на их победу в финале турнира.
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью, а в таком случае будет серия пенальти.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.
И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.