Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о покере нападающего команды Джона Кордобы в матче 22-го тура РПЛ против «Пари НН» (5:0).

Джон Кордоба — нападающий «Краснодара» t.me/fckrasnodar

«Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча (с ЦСКА), мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: "Сейчас тренер, вы увидите нового Джона". И всю свою злость он выпускает на соперников.

Хочется видеть Джона такого спокойного, мудрого и результативного каждый матч», — сказал Мусаев СЭ.

Напомним, что в противостоянии «Краснодара» с ЦСКА в Кубке России случился скандал с участием форварда. Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики армейцев оскорбляли Кордобу на почве расизма. Московский клуб оштрафовали на 1 миллион рублей.