«Краснодар» одержал победу над «Пари НН» (5:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

Джон Кордоба — нападающий «Краснодара» globallookpress.com

В составе «быков» покер оформил нападающий Джон Кордоба, отличившись на 6-й, 12-й, 49-й и 85-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Никита Кривцов на 70-й минуте.

Результат матча

КраснодарКраснодарКраснодар5:0Пари ННПари НННижний Новгород
Краснодар:  Витор Тормена,  Дуглас Аугусто,  Жуан Баши,  Диего Силва,  Виктор Са,  Agkatsev,  Gonzalez Apud,  Olaza,  Krivtsov,  Spertsyan,  Cordoba
Пари НН:  Medvedev,  Shnaptsev,  Kakkoev,  Kirsch,  Karic,  Ticic,  Sarfo,  Smelov,  Olusegun,  Balboa,  Cephas
Жёлтая карточка:  Дуглас Аугусто 82' (Краснодар)

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 49-ю очками в активе.  «Пари НН» — на 13-й позиции с 20-ю баллами.