«Краснодар» одержал победу над «Пари НН» (5:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
В составе «быков» покер оформил нападающий Джон Кордоба, отличившись на 6-й, 12-й, 49-й и 85-й минутах встречи.
Еще один гол записал на свой счет Никита Кривцов на 70-й минуте.
Краснодар: Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Диего Силва, Виктор Са, Agkatsev, Gonzalez Apud, Olaza, Krivtsov, Spertsyan, Cordoba
Пари НН: Medvedev, Shnaptsev, Kakkoev, Kirsch, Karic, Ticic, Sarfo, Smelov, Olusegun, Balboa, Cephas
Жёлтая карточка: Дуглас Аугусто 82' (Краснодар)
После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 49-ю очками в активе. «Пари НН» — на 13-й позиции с 20-ю баллами.