«Страсбург» сыграл вничью с «Риекой» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.
Единственный гол у гостей забил Тони Фрук на 21-й минуте.
«Страсбург» смог сравнять счет на 71-й минуте, отличился Валентин Барко.
СтрасбургСтрасбург1:1РиекаРиека
0:1 Тони Фрук 21' 1:1 Валентин Барко 71'
Страсбург: Эндрю Омобамиделе, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко, Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет (Макси Ойеделе 73'), Жессим Яссин, Хулио Энсисо (Рафаэль Луис 88'), Марсьяль Годо (Себастиан Нанаси 62'), Хоакин Паникелли, Mike Penders, Lucas Hogsberg
Риека: Мартин Зломислич, Младен Деветак, Степан Раделич (Торнике Морчиладзе 88'), Анель Хусич (Анте Матей Юрич 79'), Анте Ореч, Тони Фрук, Амер Гояк (Самуэль Виньято 79'), Тьягу Данташ, Мервей Ндоки (Юстас Ласицкас 62'), Дэниел Аду-Аджей, Alfonso Barco
Жёлтые карточки: Анель Хусич 31' (Риека), Степан Раделич 68' (Риека), Alfonso Barco 90+5' (Риека)
По сумме двух встреч «Страсбург» (2:1 и 1:1) прошел в 1/4 финала Лиги конференций. «Риека» завершил свой путь на турнире.