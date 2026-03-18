Французский «Страсбург» сыграет против хорватской «Риеки» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 марта, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Страсбург — Риека с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Страсбург»

Путь в плей-офф: «Страсбург» досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций, за тур до окончания группового этапа. Французы заняли итоговое 1-е место, набрав 16 очков. В основном этапе команда Гари О’Нила переиграла исландский «Брейдаблик» (3:1), шотландский «Абердин» (1:0), английский «Кристал Пэлас» (2:1), шведский «Хеккен» (2:1), словацкий «Слован» (2:1) и сыграла вничью с польской «Ягеллонией» (1:1).

Последние матчи: «Страсбург» одержал победу в матче против «Риеки» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (2:1). По голу в составе французов забили Мартиаль Годо и Роберто Паникели.

Не сыграют: Французскому клубу из-за травм не смогут помочь форвард Эммануэль Эмега и полузащитник Диегу Морейра. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустит Гела Дуэ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: Представитель французской Лиги 1 выдает беспроигрышную серию из 7 матчей: «Страсбург» одержал три победы и в четырёх матчах сыграл вничью.

«Риека»

Путь в плей-офф: В 1/16 финала Лиги конференций «Риека» вышла, заняв 24-е место в основном этапе. Хорваты набрали 5 очков, переиграв «Целе» (3:0) и сыграв вничью с донецким «Шахтером» (0:0) и АЕКом из Ларнаки (0:0). В стыковом раунде еврокубка «Риека» переиграла кипрскую «Омонию» (3:1 — победа дома, 1:0 — победа в гостях).

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Риека» смогла отыграть один мяч у «Страсбурга» благодаря точному удару Анте Майсторовича (1:2).

Не сыграют: В лазарете хорватского коллектива находятся травмированные Миле Скорич, Самуэле Виньято и Тео Баришич. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Анте Майсторович.

Состояние команды: После четырехматчевой победной серии баскетболисты «Риеки» проиграли в двух матчах подряд, помимо игры со «Страсбургом» в Лиге конференций, «Риека» на внутренней арене уступила команде «Истра 1961» (0:2)

Статистика для ставок

«Риека» в стыковом раунде Лиги конференций переиграла «Омонию» (4:1 — по сумме двух матчей)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Страсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа «Риеки» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Независимо от того, кто одержит победу в ответной игре, можно смело отметить, что «Страсбург» и «Риека» любят и умеют реализовать свои моменты, так что можно сыграть на том, что обе команды забьют.

2.15 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Страсбург» — «Риека» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Прогноз: В первом матче дуэли «Страсбург» и «Риека» на двоих забили три мяча, можно ожидать результативного футбола.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Страсбург» — «Риека» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

