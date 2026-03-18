Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:3).

«Тяжелый вечер. Мы знали, что это будет сложная задача, и начали матч так, как начали. Мы владели мячом в финальной трети поля. На таком уровне нельзя допускать ошибки. Мы держали мяч в их штрафной, а Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку. Их уверенность выросла.

Они были хладнокровны. Третий гол — мяч отскочил, и он пробил в верхний угол. Я еще не смотрел статистику, но у нас было много ударов. Они не допускали ошибок. Хочу поблагодарить болельщиков, потому что они видели, как усердно работали ребята.

Мамаду (Сарр) — очень хороший игрок, но нам не хватало двух основных правых защитников. Бывают моменты, когда приходится ставить других игроков и доверять им. Это выбило нас из колеи», — сказал Росеньор BBC.

По итогам этого противостояния «Челси» (2:5 и 0:3) завершил свое выступление на турнире, а ПСЖ пробился в четвертьфинал турнира.