Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:3).

Лиам Росеньор — главный тренер «Челси»
Лиам Росеньор — главный тренер «Челси» globallookpress.com

«Тяжелый вечер.  Мы знали, что это будет сложная задача, и начали матч так, как начали.  Мы владели мячом в финальной трети поля.  На таком уровне нельзя допускать ошибки.  Мы держали мяч в их штрафной, а Барколя пробил с 25 метров прямо в девятку.  Их уверенность выросла.

Они были хладнокровны.  Третий гол — мяч отскочил, и он пробил в верхний угол.  Я еще не смотрел статистику, но у нас было много ударов.  Они не допускали ошибок.  Хочу поблагодарить болельщиков, потому что они видели, как усердно работали ребята.

Мамаду (Сарр) — очень хороший игрок, но нам не хватало двух основных правых защитников.  Бывают моменты, когда приходится ставить других игроков и доверять им.  Это выбило нас из колеи», — сказал Росеньор BBC.

По итогам этого противостояния «Челси» (2:5 и 0:3) завершил свое выступление на турнире, а ПСЖ пробился в четвертьфинал турнира.