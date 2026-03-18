ПСЖ одержал победу над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан голы записали на свой счет Хвича Кварацхелия на 6-й минуте, Брэдли Баркола на 15-й минуте и Сенни Маюлу на 62-й минуте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч и отразил 9 ударов в створ.

Результат матча Челси Лондон 0:3 ПСЖ Париж 0:1 Хвича Кварацхелия 6' 0:2 Брэдли Баркола 15' 0:3 Сенни Меюлю 62' Челси: Роберт Санчес, Мамаду Сарр ( Джош Ачимпонг 46' ), Йоррел Хато, Марк Кукурелья ( Олуватосин Адарабиойо 71' ), Трево Чалоба, Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Коул Палмер ( Ромео Лавиа 60' ), Энцо Фернандес ( Лиам Дилап 60' ), Жоао Педро ( Алехандро Гарначо 60' ), Педру Нету ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш ( Гонсалу Рамуш 66' ), Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия ( Ли Кан Ин 73' ), Усман Дембеле ( Лукас Эрнандес 66' ), Жоау Невеш ( Сенни Меюлю 46' ), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола ( Дезире Дуэ 59' )

Статистика матча 9 Удары в створ 5 3 Удары мимо 3 48 Владение мячом 52 9 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 8 Фолы 10

По итогам этого противостояния ПСЖ (5:2 и 3:0) пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Челси» завершил свое выступление на турнире.