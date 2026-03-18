ПСЖ одержал победу над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В составе парижан голы записали на свой счет Хвича Кварацхелия на 6-й минуте, Брэдли Баркола на 15-й минуте и Сенни Маюлу на 62-й минуте.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч и отразил 9 ударов в створ.
Результат матча
ЧелсиЛондон0:3ПСЖПариж
0:1 Хвича Кварацхелия 6' 0:2 Брэдли Баркола 15' 0:3 Сенни Меюлю 62'
Челси: Роберт Санчес, Мамаду Сарр (Джош Ачимпонг 46'), Йоррел Хато, Марк Кукурелья (Олуватосин Адарабиойо 71'), Трево Чалоба, Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Коул Палмер (Ромео Лавиа 60'), Энцо Фернандес (Лиам Дилап 60'), Жоао Педро (Алехандро Гарначо 60'), Педру Нету
ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш (Гонсалу Рамуш 66'), Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия (Ли Кан Ин 73'), Усман Дембеле (Лукас Эрнандес 66'), Жоау Невеш (Сенни Меюлю 46'), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Дезире Дуэ 59')
По итогам этого противостояния ПСЖ (5:2 и 3:0) пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Челси» завершил свое выступление на турнире.