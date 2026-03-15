«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграют в 30-м туре английской Премьер-лиги. Матч состоится 15 марта в 17:00 мск в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» не смог удержать свою беспроигрышную серию в АПЛ, которая длилась 11 туров. В прошлом матче «манкунианцы» проиграли 1:2 «Ньюкаслу». Однако это поражение не сильно повлияло на турнирное положение команды Майкла Каррика. Сейчас МЮ с 51 пунктом занимает 3-е место в таблице. Победа сегодня позволит «красным дьяволам» увереннее закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

«Астон Вилла» в прошлом туре потерпела крупное фиаско со счетом 1:4 в матче с «Челси». Ранее бирмингемцы проиграли 2:2 «Вулверхэмптону». В целом «вилланы» не побеждают в турнире уже 3 тура. Тем не менее пока что команде Уная Эмери удается держать за собой место зоне ЛЧ. На неделе клуб победил «Лилль» 1:0 в Лиге Европы. Остались ли у гостей силы на предстоящий поединок?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: МЮ — фаворит за 1.73, 4.01 они дают на ничью, 4.77 — на победу «Астон Виллы».

Искусственный интеллект предсказал мировую со счетом 1:1.

Трансляция матча

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.