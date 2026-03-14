Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о массовой потасовке в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0) с участием главных тренеров команды Андрея Талалаева и Фабио Челестини.

«Талалаев выбил мяч ногой на трибуну, это какая карточка? Прямая красная. Андрей Викторович прекрасно понимал, что футболист ЦСКА бежит к нему и хочет взять мяч и ввести его в игру, а он берет его и выбивает. Это можно расценивать как помеха вводу мяча соперником. С нами, наверное, будут лукавить, говорить, что мяч прилетел в руки в своей технической зоне.

Кармо, который подбежал и толкнул тренера, какого дисциплинарного наказания заслуживал? Удара нет, чрезмерной силы тоже нет, но есть неспортивное поведение — это желтая карточка. А дальше началась потасовка в формате стенка на стенку. Даже запасной вратарь "Балтики" кого‑то прилично толкнул.

Челестини за что удален? Главный тренер ЦСКА пришел в чужую техническую зону, ему там делать нечего. Наверное, были какие‑то слова и действия. Из того, что видел по трансляции, удаление двух тренеров абсолютно справедливо. Возможно, еще не все желтые карточки были показаны участникам эпизода», — сказал Лапочкин «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й позиции с 36-ю баллами.