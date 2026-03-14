Матч 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0) завершился массовой потасовкой.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»

В добавленное время встречи главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну, а затем его толкнул нападающий ЦСКА Энрике Кармо. После этого началась массовая потасовка.

Кадр из трансляции LiveSport.Ru

В результате этого инцидента главные тренеры команд Андрей Талалаев и Фабио Челестини были удалены.

Потасовка продолжилась в подтрибунном помещении.

Кадр из трансляции LiveSport.Ru

После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА располагается на 5-й позиции с 36-ю баллами.