«Балтика» одержала победу над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча

Единственный гол в этом матче калининградцы забили на 63-й минуте благодаря точному удару Брайана Хиля.

Результат матча

БалтикаКалининградБалтика1:0ЦСКАЦСКАМосква
Балтика:  Gil,  Илья Петров,  Максим Петров,  Borisko,  Varatynov,  Andrade,  Gassama,  Beveev,  Yenne,  Civic,  Titkov
ЦСКА:  Матеус Рейс,  Мойзес,  Жоао Виктор,  Akinfeev,  Gajic,  Barinov,  Kislyak,  Krugovoy,  Oblyakov,  Glebov,  Musaev
Жёлтые карточки:  Мойзес 89' (ЦСКА),  Жоао Виктор 90+1' (ЦСКА)

После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе.  ЦСКА — на 5-й строчке с 36-ю баллами.