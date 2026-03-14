«Балтика» одержала победу над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол в этом матче калининградцы забили на 63-й минуте благодаря точному удару Брайана Хиля.
Результат матча
БалтикаКалининград1:0ЦСКАМосква
Балтика: Gil, Илья Петров, Максим Петров, Borisko, Varatynov, Andrade, Gassama, Beveev, Yenne, Civic, Titkov
ЦСКА: Матеус Рейс, Мойзес, Жоао Виктор, Akinfeev, Gajic, Barinov, Kislyak, Krugovoy, Oblyakov, Glebov, Musaev
Жёлтые карточки: Мойзес 89' (ЦСКА), Жоао Виктор 90+1' (ЦСКА)
После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й строчке с 36-ю баллами.