12 марта в 1/8 финала Лиги Европы «Штутгарт» примет «Порту». Команды начнут матч в 20:45 мск.

«Штутгарт» накануне выбил из турнира «Селтик». «Автозаводцы» обыграли шотландцев с общим счетом 4:2. После этого они сыграли вничью с «Майнцем» (2:2) и разгромили «Вольфсбург» (4:0).

«Порту» вышел в 1/8 финала напрямую благодаря уверенной игре на Этапе лиги. «Драконы» за 8 туров набрали 17 очков. В последнем туре они победили «Рейнджерс» 3:1. Последними результатами команды являются ничья с «Бенфикой» (2:2) и поражение от «Спортинга» (0:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

котировки букмекеров: 1.91 на победу «Штутгарта», 3.46 на ничью, 4.44 на победу «Порту».

Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Порту» смотрите на LiveCup.Run.