12 марта в 1/8 финала Лиги Европы «Штутгарт» примет «Порту».  Команды начнут матч в 20:45 мск.

«Штутгарт» накануне выбил из турнира «Селтик».  «Автозаводцы» обыграли шотландцев с общим счетом 4:2.  После этого они сыграли вничью с «Майнцем» (2:2) и разгромили «Вольфсбург» (4:0).

«Порту» вышел в 1/8 финала напрямую благодаря уверенной игре на Этапе лиги.  «Драконы» за 8 туров набрали 17 очков.  В последнем туре они победили «Рейнджерс» 3:1.  Последними результатами команды являются ничья с «Бенфикой» (2:2) и поражение от «Спортинга» (0:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
  • котировки букмекеров: 1.91 на победу «Штутгарта», 3.46 на ничью, 4.44 на победу «Порту».
  • Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

