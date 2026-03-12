В четверг, 12 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором греческий «Панатинаикос» примет испанский «Бетис». Начало игры — в 20:45 МСК. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией.

05' Зарури издали пробил с подбора, получилось сильно выше ворот.

04' Удар Таборды заблокировал Натан, ещё один корнер для греков. Мощно они начинают матч.

03' Первый угловой после этого стандарта заработал «Панатинаикос». Мяч ушёл за лицевую от головы Льоренте.

02' И сразу же жёсткий стык — столкнулись головами в воздухе Льоренте и Тетте. Оба готовы продолжать, а хозяева исполнят штрафной.

01' Игра началась, поехали!

До матча

20:43 Звучит гимн Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Афинах — встреча вот-вот начнётся!

20:37 В столице Греции прямо сейчас +13, ясно и без осадков.

20:31 Матч судит один из самых авторитетных европейских арбитров — 45-летний Шимон Марциняк из Польши, работавший в том числе на финале последнего чемпионата мира.

Раздевалка хозяев uefa.com

20:24 Сегодняшний матч пройдёт на Олимпийском стадионе в Афинах, вмещающем 75 тысяч зрителей.

Стартовые составы команд

«Панатинаикос»: Лафонт, Калабрия, Ингасон, Катрис, Зарури, Саншеш, Гнезда, Кириопулос, Таборда, Пельистри, Тетте.

«Бетис»: Лопес, Руибаль, Льоренте, Натан, Родригес, Альтимира, Рока, Форнальс, Антони, Эз Абде, Кучо.

«Панатинаикос»

Команда, которой руководит знаменитый Рафаэль Бенитес, на общем этапе ЛЕ заняла 20-е место с 12 очками и потерпела лишь два поражения от нидерландских клубов — «Гоу Эхед Иглс» (1:2) и «Фейеноорда» (1:3). Это позволило «Панатинаикосу» попасть в стыковые матчи за выход в плей-офф, где греки в тяжелейшем противостоянии прошли «Викторию Пльзень»: в Греции сыграли 2:2, в Чехии — 1:1, в итоге дело дошло аж до серии пенальти, где успешнее оказался именно «Пао».

К первой игре с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы «Панатинаикос» подходит в отличной форме — за последний месяц он провёл семь матчей и ни разу не проиграл. В чемпионате Греции команда решила промежуточную задачу по попаданию в топ-4 на первом этапе благодаря четырём победам в четырёх последних турах — таким образом «Пао» гарантировал себе участие в плей-офф за чемпионский титул. Но вот список недоступных игроков перед сегодняшней встречей в Греции выглядит пугающе: Бенитесу придётся обойтись без дисквалифицированных Бакасетаса, Эрнандеса и Тоуба, а также травмированных Дессерса, Палмера-Брауна, Коцираса, Сиописа. Многие из этих футболистов — основа либо ближайший резерв.

«Бетис»

Испанский клуб провёл общий этап Лиги Европы куда успешнее: с 17 очками он стал четвёртым, проиграв лишь один матч из восьми — что примечательно, другому греческому клубу, «ПАОКу». Поэтому «Бетис» и прошёл напрямую в 1/8 финала, избежав необходимости играть стыки и став сеяным при жеребьёвке. А главной звездой на общем этапе стал бразилец Антони, поучаствовавший более чем в половине голов «Бетиса» — в 7 из 13 (4 мяча + 3 ассиста). При том, что в двух турах он вообще не выходил на поле.

Текущее состояние команды Мануэля Пеллегрини вызывает вопросы: три матча подряд «Бетис» не побеждает, хотя в соперниках были середняки Ла Лиги — «Райо Вальекано» (1:1), «Севилья» (2:2) и «Хетафе» (0:2). Впрочем, в ЛЕ, как мы уже выяснили, всё совсем наоборот — четыре победы в пяти последних играх, в том числе над крепкими «Лионом» (2:0) и «Фейеноордом» (2:1). Список травмированных у «Бетиса» гораздо короче, чем у «Панатинаикоса», хотя игроки там тоже важные: из-за повреждений сегодня не сыграют Иско, Ло Чельсо и Амрабат.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.