12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Бетис». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Панатинаикос — Бетис с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Панатинаикос» идет на четвертой позиции в чемпионате Греции, имея в активе 45 очков после 24 туров. Клуб отстает от тройки лидеров на девять очков, однако продолжает держаться в зоне Лиги чемпионов.

Общий этап Лиги Европы греки завершили на 20-й строчке, набрав за восемь туров 12 очков. Это позволило команде пробиться в стыковые матчи за право выступить в 1/8 финала турнира.

Последние матчи: в последнем поединке Лиги Европы «Панатинаикос» сыграл вничью с чешской «Викторией Пльзень» (1:1). Первый матч между командами завершился со счетом 2:2. В серии пенальти греки были сильнее — 4:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

После в чемпионате Греции «Панатинаикос» уверенно обыграл своих соперников в трех матчах: «Арис» со счетом 3:1, «ОФИ» со счетом 4:1 и «Левадиакос» со счетом 4:1.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Панатинаикос» идет на серии из семи матчей без поражений. При этом клуб отлично смотрится в атаке: 14 забитых мячей в последних пяти поединках. Однако пропускает команда также прилично. В среднем один мяч за встречу на этом промежутке.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» завершил общий этап Лиги Европы на четвертой строчке, набрав за восемь туров 17 очков. В активе испанского клуба пять побед, два матча вничью и одно поражение.

В чемпионате Испании «Бетис» занимает пятое место после 27 туров, отставая на девять очков от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в последнем поединке «Бетис» проиграл матч «Хетафе» в чемпионате Испании со счетом 0:2.

До этого команда сыграла дважды вничью. Севильский клуб поделил очки с «Севильей» (2:2) и «Райо Вальекано» (1:1) в чемпионате. Отметим, что команда идет на серии из трех матчей без побед.

Состояние команды: «Бетис» подходит к матчу в статусе фаворита. Команда показала надежный футбол на общей стадии турнира и идет в качестве одного из фаворитов Лиги Европы. Испанцы уже играли в этом сезоне против греческой команды. На общей стадии был проигран матч ПАОКу также в гостях (0:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.24 и 1.59.

Прогноз: Сыграем на ожидании, что обе команды смогут забить в этом матче. Это основная ставка.

2.00 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Панатинаикос» — «Бетис» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.00.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ничейный исход в первом матче между командами. Греки сейчас на ходу, а «Бетис» уже имел проблемы с игрой в Греции.

3.35 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Панатинаикос» — «Бетис» принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Ничья в матче за 3.35.

