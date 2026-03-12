Экс-футболист «Челси» Джон Оби Микел выступил с критикой в адрес игры «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Ты потратил почти миллиард, Микель Артета, и говоришь мне, что единственный способ побеждать — это угловые? Это смешно.

Я смотрел матч с "Челси": Деклан Райс хватал защитника, не давая ему прыгнуть. Нужно остановить это, иначе все команды начнут так делать. Победы "Арсенала" уродливы», — приводит слова бывшего футболиста «Челси» talkSPORT.

Ранее российский комментатор Тимур Журавель также оценил стиль игры «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Напомним, что 11-го марта «канониры» сыграли вничью с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.