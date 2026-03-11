Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об игре «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (1:1).
«Искусство отскока. "Арсенал" то ли ленивый, то ли просто тяжёлый. Короче, давно не та команда, ради которой врубаешь трансляцию.
Но слишком уж много лузерства накопил "Арсенал" тогда, когда у него был фестивальный футбол. Так что пусть будет, как есть. Главное, чтобы это был путь к трофею, а не просто помучить всех вокруг», — написал Журавель в телеграм-канале.
Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).