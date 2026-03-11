Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об игре «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (1:1).

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Искусство отскока. "Арсенал" то ли ленивый, то ли просто тяжёлый. Короче, давно не та команда, ради которой врубаешь трансляцию.

Но слишком уж много лузерства накопил "Арсенал" тогда, когда у него был фестивальный футбол. Так что пусть будет, как есть. Главное, чтобы это был путь к трофею, а не просто помучить всех вокруг», — написал Журавель в телеграм-канале.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).