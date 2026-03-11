«Байер» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хозяева забили единственный гол на 46-й минуте, отличился Роберт Андрих.
«Арсеналу» удалось сравнять счет на 89-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Байера», игрок «канониров» Кай Хаверц уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
БайерЛеверкузен1:1АрсеналЛондон
1:0 Роберт Андрих 46' 1:1 Кай Хаверц 89' пен.
Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих, Эксекиэль Паласиос (Эсекиэль Фернандес 82'), Алейш Гарсия, Мартен Терье (Йонас Хофман 82'), Эрнест Поку, Ибрахим Маца (Малик Тилльман 74'), Кристиан Мишель Кофане
Арсенал: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе (Габриэл Жезус 82'), Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 60'), Деклан Райс, Мартин Субименди, Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц 74'), Габриэл Мартинелли
Жёлтые карточки: Роберт Андрих 2', Эрнест Поку 58', Эксекиэль Паласиос 63' — Габриэл Мартинелли 27', Мартин Субименди 69'
Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).