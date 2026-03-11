Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).

«Арсеналу» удалось сравнять счет на 89-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Байера», игрок «канониров» Кай Хаверц уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Байер» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

1.80

Прогнозы•Завтра 23:00 «Сигма» — «Майнц». Прогноз и ставка «Майнц» зацепится за положительный результат в Чехии?

Футбол•Сегодня 23:11 ПСЖ — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 23:11 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция 1/8 финала Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 23:10 «Будё-Глимт» — «Спортинг»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Футбол•Сегодня 22:42 «Байер» — «Арсенал»: онлайн, прямая трансляция 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 15:04 Формула трофея: кто на самом деле должен выиграть Лигу чемпионов?

Футбол•Сегодня 14:19 Показательная порка от «Особенного» и бешенство Клоппа: самые унизительные замены в истории футбола

Футбол•Сегодня 03:48 Как «Челси» изобрёл самый раздражающий ритуал в футболе. И при чём тут глухие студенты из 1894 года

Футбол•Сегодня 00:57 «Барселона» выбирает президента: что делать с колоссальным долгом?

Футбол•Вчера 15:05 Миллионы мимо кассы: что теряют «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» без Лиги чемпионов

Выбор читателей

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Бои•04/03/2026 11:15 Реванш Холлоуэя и Оливейры, интригующий бой Де Риддера и Борральо. Анонс карда UFC 326

Футбол•08/03/2026 15:46 Новый Пирло для «МЮ»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•05/03/2026 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Футбол•Вчера 08:19 23 красных и военная полиция: как финал в Бразилии превратился в MMA

Самое интересное

Милан-2026•17/02/2026 02:08 ИИ вместо судей: как фигурное катание пытается избавиться от необъективных оценок

Бои•17/02/2026 12:52 5 друзей Тая Туивасы: их должны были убрать из UFC, но они избежали увольнения

Бои•16/02/2026 12:47 В бой идут одни старики: почему деды UFC регулярно сносят проспектов?

Милан-2026•16/02/2026 12:07 Куда делось финское «сису»? Как страна лыж и хоккея растеряла олимпийское величие