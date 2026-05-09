10 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Фрайбург». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гамбург — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Красноштанники» сохранили прописку в элите на будущий сезон.  Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Гамбург» на 8 очков оторвался от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красноштанники» переиграли «Айнтрахт» (2:1).

До того команда уступила «Хоффенхайму» (1:2).  Да и поединок с «Вердером» завершился неудачей (1:3).

В пяти своих последних матчах «Гамбург» разжился одной победой.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Красноштанники» уже почти утратили турнирную мотивацию.  Да и на родной арене команда не побеждает уже почти 3 месяца.

Причем «Гамбург» традиционно неудачно противостоит «Фрайбургу».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за попадание в еврокубки.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на один балл опережает идущий следом «Айнтрахт».  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Бразильцы из Брайсгау» переиграли «Брагу» (3:1) и вышли в финал Лиги Европы.

До того команда не сумела одолеть «Вольфсбург» (1:1).  А вот чуть ранее она была бита той же «Брагой» (1:2).

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче несколько улучшили свои результаты.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Фрайбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч.  Да и на выезде команда добыла всего четыре победы в 16 поединках Бундеслиги.

Зато «Бразильцы из Брайсгау» уже 8 лет не проигрывают «Гамбургу».  Причем в трех последних очных поединках команда одолела соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фрайбург» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Фрайбург» постарается закрепиться в еврозоне, да и оппонент уже лишен турнирной мотивации.

Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Бразильцы из Брайсгау» окрылены выходом в финал Лиги Европы
  • «Гамбург» исторически неудачно противостоит «Фрайбургу»
  • «Красноштанники» забивают с заметной натугой
  • «Гамбург» уже 8 лет не может одолеть «Фрайбург»
  • «Фрайбург» в гостях забивает в среднем гол за матч