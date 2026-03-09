Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака» (4:3).

Заур Тедеев — главный тренер «Акрона» globallookpress.com

Напомним, что во 2-м тайме тольяттинцы сумели отыграться с 1:3, но пропустили решающий гол на 88-й минуте.

«Готов ли я отказаться от своего стиля игры ради результата? Мы должны играть в тот футбол, который дает результат. О красоте не приходится говорить. На мой личный взгляд, не тренер определяет результат, а характерные черты футболистов.

Наши игроки должны играть в сбалансированный футбол. Не могу сказать, что мы готовы встать в оборону, отбиваться. Иногда такое в определенный промежуток игры бывает, перестраиваем оборону в нижнем блоке. Но я никогда не видел команду, которая может развиваться и играть в футбол, которая думает только об обороне. Наш набор футболистов — не тот случай, чтобы к этому прибегать», — передает слова Тедеева «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Ахмата» 15-го марта.