«Спартак» одержал победу над «Акроном» (4:3) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча t.me/fcsmtg

В 1-м тайме тольяттинцы забили один гол, отличился Максим Болдырев на 18-й минуте.

Затем «Спартак» трижды поразил ворота соперника, голы записали на свой счет Пабло Солари на 23-й минуте, Кристофер Ву на 41-й минуте и Кристофер Мартинс на 45+2-й минуте.

Во 2-м тайме «Акрону» удалось сравнять счет благодаря точным ударам Беншимола на 57-й минуте и пенальти и Максима Болдырева на 62-й минуте.

Нападающий «Спартака» Маркиньос на 88-й минуте забил 4-й гол своей команды, который оказался победным.

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Акрон» — на 11-й строчке с 21-м баллом.