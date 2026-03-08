Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о разгромной победе московского «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (4:1).

Юрий Семин globallookpress.com

«Сегодняшний тур дает какие-то надежды, что "Динамо" может отыграть отставание от лидеров. Все сегодня проиграли. Остался только "Локомотив".

Удаление всегда влияет. Но этим надо уметь воспользоваться. Удаление — проблема ЦСКА. "Динамо" — молодцы! Весь матч играли сконцентрированно.

Команда использовала преимущество. Игроки проявили себя очень хорошо, особенно в атаке», — сказал Семин Чемпионату.

После этого матча московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Ростова» 14-го марта.