Московское «Динамо» одержало уверенную победу над ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

На 16-й минуте встречи нападающий ЦСКА Лусиано Гонду получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В составе московского «Динамо» дублем отметился Николас Маричаль, отличившись на 13-й и 45+4-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Бителло на 66-й минуте и Иван Сергеев на 85-й минуте.

Единственный гол у ЦСКА забил Мойзес на 58-й минуте.

После этого матча московское «Динамо» располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й строчке с 36-ю баллами.