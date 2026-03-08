Матч 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» Мх состоится 8 марта в 14:30 мск.

Самарцы намерены избежать попадании в зону вылета. Об этом думает и «Динамо». При этом хозяева всего в двух очках от 15-й строчки, тогда как у махачкалинцев есть 3 балла форы.

«Крылья» в прошлом туре проиграли 0:4 московскому «Динамо», потерпев свое третье поражение подряд. «Динамо» удалось обыграть «Рубин» со счетом 2:1.

За 3 матча в РПЛ «Крылья Советов» ни разу не победили «Динамо» Мх. В активе гостей 3 победы подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Котировки букмекеров: 2.85 на победу «Крыльев Советов», 3.00 на ничью, 2.75 на победу «Динамо».

Прогноз ИИ: «Крылья Советов» выиграют 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.

