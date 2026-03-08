В воскресенье, 8 марта, лиссабонская «Бенфика» примет «Порту» в рамках 25-го тура Примейры. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:50 Матч пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, вмещающем 65 647 зрителей.

20:40 Главным судьей матча будет Жоау Педру Пиньейру.

Стартовые составы команд

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Отаменди, Даль, Араужу, Барренечеа, Престианни, Силва, Шельдеруп, Риос, Павлидис.

«Порту»: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Беднарек, Кивёр, Фернандеш, Варела, Фрохольдт, Вейга, Пепе, Гюль, Петушевский.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 2 матча между собой. В октябре соперники сыграли вничью 0:0 в рамках Примейры в Порту, а 15-го января в рамках Кубка Португалии «Порту» дома победил «Бенфику» со счетом 1:0.

За всю историю команды сыграли между собой 259 матчей, в 103 победил «Порту», в 93 «Бенфика», оставшиеся 63 матча завершились вничью.