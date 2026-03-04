«Страсбург» одержал победу над «Реймсом» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Франции.

У хозяев голы записали на свой счет Хоакин Паничелли на 83-й минуте и Хулио Энсисо на 87-й минуте (оба гола — с пенальти).

Единственный гол в составе «Реймса» забил Заби Гуэу на 90+4-й минуте.

Результат матча

Страсбург Страсбург 2:1 Реймс Франция. Кубок

1:0 Хоакин Паникелли 83' пен. 2:0 Хулио Энсисо 87' пен. 2:1 Patrick Zabi 90+4'

Страсбург: Гела Дуэ, Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел ( Самуэль Амо-Амейо 70' ), Валентин Барко ( Самир эль Мурабет 85' ), Абдул Уаттара, Себастиан Нанаси ( Датро Давид Фофана 70' ), Жессим Яссин, Марсьяль Годо ( Хулио Энсисо 61' ), Хоакин Паникелли ( Джуниор Мванга 85' ), Mike Penders, Lucas Hogsberg

Реймс: Александр Ольеро, Николя Паллуа, Хироки Сэкинэ, Тео Леони, Джон Финн ( Ange Martial Tia 84' ), Адама Боджанг ( Мохаммед Дарами 66' ), Кейто Накамура, Patrick Zabi, Mory Gbane, Samuel Kotto, Elie N'Tamon

Жёлтые карточки: Жессим Яссин 37' — Николя Паллуа 79', Александр Ольеро 86'