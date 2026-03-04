«Страсбург» одержал победу над «Реймсом» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Франции.
У хозяев голы записали на свой счет Хоакин Паничелли на 83-й минуте и Хулио Энсисо на 87-й минуте (оба гола — с пенальти).
Единственный гол в составе «Реймса» забил Заби Гуэу на 90+4-й минуте.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург2:1РеймсФранция. Кубок
Страсбург: Гела Дуэ, Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел (Самуэль Амо-Амейо 70'), Валентин Барко (Самир эль Мурабет 85'), Абдул Уаттара, Себастиан Нанаси (Датро Давид Фофана 70'), Жессим Яссин, Марсьяль Годо (Хулио Энсисо 61'), Хоакин Паникелли (Джуниор Мванга 85'), Mike Penders, Lucas Hogsberg
Реймс: Александр Ольеро, Николя Паллуа, Хироки Сэкинэ, Тео Леони, Джон Финн (Ange Martial Tia 84'), Адама Боджанг (Мохаммед Дарами 66'), Кейто Накамура, Patrick Zabi, Mory Gbane, Samuel Kotto, Elie N'Tamon
Жёлтые карточки: Жессим Яссин 37' — Николя Паллуа 79', Александр Ольеро 86'
По итогам противостояния «Страсбург» пробился в полуфинал Кубка Франции, а «Реймс» завершил свое выступление на турнире.