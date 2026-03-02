3 марта в 1/4 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Реймс». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Реймс с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Гонщики» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Страсбург» на 2 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Гонщики» расписали мировую с «Лансом» (1:1).
До того команда сумела переиграть крепкий «Лион» (3:1). А вот поединок с «Марселем» завершился боевым паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Страсбург» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Гонщики» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
Причем «Страсбург» традиционно удачно противостоит «Реймсу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» борются за возвращение в элиту. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы Лиги 2.
Причем «Реймс» на 3 очка отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» не уступили «Монпелье» (0:0).
До того команда не смогла переиграть «Амьен» (0:0). Плюс чуть ранее она подписала сухой паритет с «Греноблем».
При этом «Реймс» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами и не пропустила ни одного.
Состояние команды: «Красно-белые» имеют сверхнадежные тылы. Команда не пропускает уже 7 матчей подряд.
При этом «Реймс» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Да и японец Кейто Накамура уже успел наколотить 8 мячей в Лиге 2.
«Красно-белые» намереваются пройти как можно дальше в Кубке. Вот только «Страсбург» команда не обыгрывает уже больше двух лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Реймс» весьма надежно обороняется, да и полпреда элиты номинальные гости не боятся.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Страсбург» в двух последних очных поединках забил только один мяч в ворота «Реймса»
- «Реймс» не пропускает уже 7 матчей кряду
- «Красно-белые» на выезде в среднем забивают чаще гола за матч
- «Реймс» не уступил в трех своих последних выездных поединках
- «Страсбург» дома в среднем пропускает менее гола за матч