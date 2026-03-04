Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против «Краснодара» (3:1).

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«С первого тайма на поле была одна команда. У нас было огромное количество моментов в каждом из таймов, просто в первом мы не забили, а во втором смогли. Но качество присутствовало всю встречу.

У "Краснодара" не было моментов, мы провели большой матч, великолепнейшая игра», — передает слова Челестини Чемпионат.

Ответная игра между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.