ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (3:1) в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

Кирилл Глебов — игрок ЦСКА
globallookpress.com

На 19-й минуте игрок ЦСКА Иван Обляков мог открыть счет, но футболист не реализовал пенальти.

Единственный гол в составе «Краснодара» забил Мозес Кобнан на 22-й минуте.

Во 2-м тайме у ЦСКА отличились Кирилл Глебов на 54-й минуте, Данил Круговой на 68-й минуте и Матвей Кисляк на 90+3-й минуте.

Результат матча

0:1 Мозес Кобнан 22' 1:1 Кирилл Глебов 54' 2:1 Данил Круговой 68'
ЦСКА:  Владислав Тороп,  Данила Козлов,  Мойзес,  Матеус Рейс,  Данил Круговой,  Кирилл Глебов,  Матвей Кисляк,  Иван Обляков,  Жоао Виктор,  Лусиано Гонду,  Адольфо Гайч
Краснодар:  Станислав Агкацев,  Мозес Кобнан,  Александр Черников,  Кевин Ленини,  Жуан Баши,  Дуглас Аугусто,  Валентин Пальцев,  Диего Силва,  Хуан Мануэль Боселли,  Khmarin A.,  J.Junior
Жёлтые карточки:  Матеус Рейс 36',  Лусиано Гонду 45+4',  Адольфо Гайч 70'  —  Кевин Ленини 24',  Дуглас Аугусто 72',  J.Junior 73',  Александр Черников 77'

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.