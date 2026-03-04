ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (3:1) в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.
На 19-й минуте игрок ЦСКА Иван Обляков мог открыть счет, но футболист не реализовал пенальти.
Единственный гол в составе «Краснодара» забил Мозес Кобнан на 22-й минуте.
Во 2-м тайме у ЦСКА отличились Кирилл Глебов на 54-й минуте, Данил Круговой на 68-й минуте и Матвей Кисляк на 90+3-й минуте.
Результат матча
ЦСКАМосква3:1КраснодарКраснодар
0:1 Мозес Кобнан 22' 1:1 Кирилл Глебов 54' 2:1 Данил Круговой 68'
ЦСКА: Владислав Тороп, Данила Козлов, Мойзес, Матеус Рейс, Данил Круговой, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Жоао Виктор, Лусиано Гонду, Адольфо Гайч
Краснодар: Станислав Агкацев, Мозес Кобнан, Александр Черников, Кевин Ленини, Жуан Баши, Дуглас Аугусто, Валентин Пальцев, Диего Силва, Хуан Мануэль Боселли, Khmarin A., J.Junior
Жёлтые карточки: Матеус Рейс 36', Лусиано Гонду 45+4', Адольфо Гайч 70' — Кевин Ленини 24', Дуглас Аугусто 72', J.Junior 73', Александр Черников 77'
Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.