3 марта на «Камп Ноу» состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетико». Старт встречи в 23:00 мск.

«Атлетико» имеет серьезный перевес. «Матрасники» разгромили «Барселону» со счетом 4:0. Для каталонцев это сильный удар. Непонятно, сможет ли команда Ханси Флика оправиться после него и хотя бы перевести противостояние в овертаймы.

Обе команды находятся в хорошей форме. «Барселона» перед этим выиграла у «Леванте» (3:0) и «Вильярреала» (4:1), а «Атлетико» победил «Эспаньол» (4:2), «Овьедо» (1:0) и «Брюгге» (4:1). Кому удастся сегодня продолжить свою серию побед?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на выбор с коэффициентами 2.65 и 6.50.

Коэффициенты букмекеров: 1.45 на победу «Барселоны», 5.83 на ничью, 5.62 на победу «Атлетико», 6.38 и 1.13 на проход команд в финал турнира.

ИИ сделал ставку на победу «Барселоны» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

