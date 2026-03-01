После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. «Челси» — на 6-й строчке с 45-ю баллами.

Нападающий «Челси» Педру Нету на 70-й минуте получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

На 45+2-й минуте игрок «Арсенала» Пьеро Инкапье оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

У «канониров» голами отметились Вильям Салиба на 21-й минуте и Юрриен Тимбер на 66-й минуте.

