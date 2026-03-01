«Арсенал» одолел «Челси» (2:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.
У «канониров» голами отметились Вильям Салиба на 21-й минуте и Юрриен Тимбер на 66-й минуте.
На 45+2-й минуте игрок «Арсенала» Пьеро Инкапье оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Нападающий «Челси» Педру Нету на 70-й минуте получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
АрсеналЛондон2:1ЧелсиЛондон
1:0 Вильям Салиба 21' 2:0 Юрриен Тимбер 66'
Арсенал: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Деклан Райс (Кристиан Нергор 76'), Букайо Сака, Эберечи Эзе, Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 56'), Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц 76')
Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато (Ромео Лавиа 75'), Мамаду Сарр (Олуватосин Адарабиойо 90'), Рис Джеймс, Жоао Педро, Коул Палмер (Лиам Дилап 86'), Энцо Фернандес (Алехандро Гарначо 86'), Андрей Сантос (Мало Гюсто 75'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Педру Нету
Жёлтые карточки: Габриэль Магальяйнс 75' — Коул Палмер 59', Йоррел Хато 65', Педру Нету 67', Энцо Фернандес 79'
Красная карточка: Педру Нету 70' (Челси)
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. «Челси» — на 6-й строчке с 45-ю баллами.