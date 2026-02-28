В 26-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» примет «Вильярреал» на стадионе «Камп Ноу». Матч состоится 28 февраля в 18:15 мск.

Проиграл «Атлетико» и «Жироне», «Барселона» прервала серию неудач уверенной победой над «Леванте» (3:0). Сегодня «каталонцам» нельзя терять очки, поскольку «Реал» дышит в спину и находится в опасной близости от первой строчки.

«Вильярреал» — непростой соперник. Клуб занимает 3-е место и вполне реально претендует на медали в этом сезоне. Команда выиграла 3 из 4 последних матчей в турнире. В прошлом туре «желтые» выиграли у «Валенсии» 2:1 и набрали 51 очко.

Как бы там ни было, не стоит забывать, что «Барселона» — лучшая домашняя команда турнира. Она выиграла все 12 матчей дома и пропустила всего 5 мячей. Сможет ли «Вильярреал» испортить эту статистику, учитывая, что в прошлый раз он проиграл 0:2?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

«Барселона» — фаворит букмекеров, на ее победу они дают 1.37, на победу «Вильярреала» — 7.37, на ничью — 5.87.

ИИ предсказал командам результативную ничью со счетом 3:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

