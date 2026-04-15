Сразу оговоримся: этот онлайн пройдёт с акцентом на мюнхенцев. В победе немецкого клуба над кризисными мадридцами сомнений нет никаких.

26' Олисе справа сместился ближе к радиусу штрафной и мощно пробил, но попал в кого-то из мадридцев — угловой.

24' Перехватывает инициативу «Бавария», вряд ли мадридцы справятся с давлением.

21' Винисиус с левого фланга выполнил передачу в штрафную на ход Мбаппе, который пробил метров с одиннадцати, но снова не попал в створ — выше ворот.

19' Гюлер с левого фланга выполнил передачу в штрафную на Мбаппе, который пробил в ближний угол, но в створ не попал. Ещё и в офсайд залез француз.

15' Олисе выполнил отличную передачу в чужую штрафную на набегавшего Луиса Диаса, но не дал пробить колумбийцу Милитао, накрыв мюнхенца в чистом подкате.

13' Майкл Олисе забросил мяч в чужую штрафную, но никто не откликнулся на передачу одноклубника.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 2 Фолы 1

09' Винисиус Жуниор на своей половине поля нарушил правила на Киммихе.

07' Гооооол!!! 1:1. Не долго музыка играла на мадридских улицах. Киммих подал с угла, и Александр Павлович выиграл верх и пробил головой по центру ворот — 1:1.

06' Зарабатывает «Бавария» угловой.

03' Полетели отыгрываться мюнхенцы, Кейн получил мяч от Гнабри и пробил метров с 15-ти в дальнюю «девятку», но мяч пролетел выше створа.

01' Гол! 0:1. Вот это начало... Привёз Нойер! От своих ворот Мануэль неудачно выбил мяч и сделал подарок Гюлеру, который в касание метров с тридцати отправил снаряд в пустые ворота.

01' Матч начался! Вперёд «Бавария»!

До матча

22:00 Матч начинается с минуты молчания в память о Хосе Эмилио Сантамарии, бывшем игроке мадридского «Реала».

21:59 Ждём уверенной победы «Баварии»! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:45 Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения); Ассистент: Томаж Кланчник (Словень-Градец, Словения); Ассистент: Андраж Ковачич (Любляна, Словения); Резервный: Давид Шмайц (Словения).

21:35 Матч пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия), вместимостью 75 024 зрителей.

Стартовые составы команд

Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Станишич, Деотшанкюль Юпамекано, Конрад Лаймер, Жонатан Та, Александар Павлович, Серж Гнабри, Луис Диас, Йозуа Киммих, Майкл Олисе, Гарри Кейн.

Реал мадрид: Андрей Лунин, Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Браим Диас.

Бавария

Бавария подходит к ответному матчу в статусе команды, которая диктует темп не только в данном противостоянии, но и во всём турнире. Средняя результативность в Лиге чемпионов — 3,1 гола за игру, разница мячей +24, а показатель xG в Бундеслиге держится на уровне 2,7 за 90 минут. За последние пять матчей ЛЧ мюнхенцы забили 16 мячей при всего трёх пропущенных. В первой встрече команда Венсан Компани создала моментов на 2,64 xG против 1,70 у соперника, выиграв за счёт интенсивного прессинга и быстрых атак после перехватов. При этом победа (2:1) во многом держалась на игре Мануэль Нойер, оформившего девять сейвов. Форма команды близка к пиковым значениям: серия без поражений составляет 15 матчей (13 побед, 2 ничьи), а в чемпионате уже забито 105 голов — исторический рекорд лиги за столь короткий отрезок (29 туров). Важная деталь подготовки — глубокая ротация в игре с «Санкт-Паули» (5:0), где сразу семь игроков основы получили отдых. Это позволяет рассчитывать на максимально свежую линию атаки, в которой связка Харри Кейн — Луис Диас — Майкл Олисе уже набрала 84+50 по системе гол+пас во всех турнирах. На своём поле «Бавария» в текущей ЛЧ выиграла все пять матчей, и только в одном из них забила меньше трёх мячей.

Реал Мадрид

Реал Мадрид подходит к игре в более уязвимом состоянии. В последних пяти матчах Лиги чемпионов команда забила 7 мячей и пропустила 6, а показатель xG — 1,8 за 90 минут — заметно уступает элитным значениям турнира. В национальном чемпионате мадридцы также не входят в топ-3 по атакующим метрикам, а отставание от Барселона достигло девяти очков после потерь с «Мальоркой» (1:2) и «Жироной» (1:1). Первая игра показала структурные проблемы: команда тяжело справлялась с прессингом, а опасные моменты начала создавать лишь после спада интенсивности соперника. Кадровая ситуация осложняет подготовку — травмирован Тибо Куртуа, отсутствует Родриго, дисквалифицирован Орельен Тчуамени, под вопросом оптимальная форма Эдера Милитао и Джуда Беллингема. При этом возвращение Килиана Мбаппе добавило остроты (гол в первой игре), но нарушило баланс в атаке: взаимодействие с Винисиусом Жуниором остаётся нестабильным. Отдельная проблема — оборона, где позиционные ошибки допускают Трент Александер-Арнольд и Антонио Рюдигер.

Личные встречи

Победа «Баварии» 2:1 в Мадриде стала первой в основное время над «Реалом» с 2012 года. При этом в текущем сезоне мюнхенцы не проигрывают дома в Лиге чемпионов (5 побед, 1 ничья), тогда как мадридцы не выигрывают на выезде у немецких клубов с 2014 года. Несмотря на исторически сложные отношения на «Альянц Арене» (после 2012 года — три поражения и ничья), текущая форма команд ломает прежние тренды.

