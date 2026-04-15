Сразу предупредим: этот онлайн — со стороны тех, кто всё ещё верит в очередную европейскую сказку «Реала». По этой ссылке вы можете следить за игрой с перспективы мюнхенцев. Да, после 1:2 в первом матче ситуация сложная, да, «Бавария» сейчас выглядит почти безупречно, но именно такие вводные чаще всего и запускают привычный для Мадрида сценарий камбэка.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

26' Снова неуверенно сыграл на выходе Лунин, очень опасно подаёт угловые «Бавария».

26' Опасно смещался Олисе со своего фланга, Вальверде успел заблокировать удар Майкла.

25' Отлично выдержали линию защитники «Реала» и поймали в офсайд Луиса Диаса.

24' Хозяева низом разыграли угловой, но удар Кейна тут же накрыл Вальверде.

23' Рюдигер не дал прострелить Кейну, угловой «Бавария» подаёт.

23' Менди рухнул в штрафной «Баварии» после контакта с Та! А может, ВАР пора посмотреть?

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 2 Фолы 1

22' «Реал» пару минут держит мяч, но вообще не оставляет зон «Бавария». Нужны нестандартные рывки.

20' Винисиус не убежал от Упамекано по левому флангу, в последний момент вытянул ногу Дайо.

19' Винисиус нашёл Мбаппе за спинами защитников, Лаймер в последний момент помешал пробить французу!

18' Гюлер нашёл Мбаппе в штрафной, тот с острого угла левой ногой пробил, но не попал в створ.

17' Просто вперёд выбил Беллингем, вообще нет времени подготовить передачу у игроков «Реала» на своей половине.

16' Беллингем упустил мяч за боковую на своей половине поля, небрежно сыграл Джуд. Пока что очень плотно прессингует «Бавария», Мадриду срочно нужно искать ответ.

14' Отлично сыграл в подкате Милитао, перехватил опасную передачу Олисе и не дал пробить Диасу.

13' Отбился «Реал» в этот раз, Милитао надёжно сыграл на ближней штанге. От ворот начинает Лунин.

13' Ещё один угловой заработала «Бавария».

12' Пока что очень тяжко «Реалу» при выходе из-под прессинга, не хватает точности первого паса.

10' «Бавария» серьёзно придавила, очень внимательными нужно сейчас быть мадридским защитникам.

08' Менди прочитал разрезающий пас Киммиха и перехватил мяч у линии штрафной.

07' «Бавария» сравнивает счёт... Киммих навесил во вратарскую, Лунин ошибся с позицией, а Павлович буквально с линии ворот внёс мяч в сетку. Недолго держалась ничья, надо прибавлять!

06' Трент и Милитао накрыли Диаса на левом фланге, угловой подаёт «Бавария».

04' Винисиус, кажется, затянул с пасом и неточно отдал на Беллингема. Упамекано перехватил.

03' Теперь главное не упустить момент, когда «Бавария» начнёт давить. Преимущества у хозяев больше нет, нужно этим пользоваться.

01' ГООООООООООООЛ! «Реал» выходит вперёд на первой минуте, вот это старт, браво! Нойер (да, именно он!) ошибся в передаче вперёд, а Гюлер метров с 35 попал в пустые ворота! 0:1, ничья по сумме матчей!

01' Стартовый свисток прозвучал! Вперёд, Мадрид!

До матча

22:00 Матч начинается с минуты молчания в память о Хосе Эмилио Сантамарии, бывшем игроке мадридского «Реала».

21:55 Команды выходят на поле в Мюнхене! Ждём очередного большого европейского вечера от «Реала»!

21:50 Чуть меньше двух лет назад «Реал» уже совершал камбэк против «Баварии» – дело тогда было на «Бернабеу», а два мяча забил Хоселу. Ждём повторения сегодня?

Гол Хоселу

21:45 Альваро Арбелоа сегодня сделал несколько изменений в составе после первого матча. Из-за перебора жёлтых не сыграет Чуамени, центр на себя возьмут Вальверде, Гюлер, Браим и Беллингем. Плюс со скамейки может помочь Камавинга, если опорная зона будет проседать. В центр защиты вернулся Милитао, а на фланг — Менди, на них вся надежда «Реала» в Мюнхене.

Игроки «Реала» на разминке

21:40 Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Станишич, Упамекано, Лаймер, Та, Павлович, Гнабри, Луис Диас, Киммих, Олисе, Кейн.

«Реал Мадрид»: Лунин, Трент, Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Гюлер, Винисиус, Беллингем, Браим, Мбаппе.

Игроки «Реала» на разминке

21:35 Славко Винчич уже судил 4 матча «Реала» в Лиге чемпионов, а игра с «Баварией» станет 5-й. Предыдущие четыре матча: «Боруссия» Дортмунд — «Реал» — 0:2, финал ЛЧ-2023/24, «Реал» — «Милан» — 1:3, общий этап ЛЧ-2024/25, «Реал» — «Ювентус» — 1:0, общий этап ЛЧ-2025/26, «Реал» — «Бенфика» — 2:1, плей-офф ЛЧ-2025/26.

21:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Славко Винчич, ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, видеопомощник арбитра (VAR) — Пол ван Букел, ассистент VAR — Деннис Хиглер, четвёртый арбитр — Давид Шмайц.

«Реал Мадрид»

В Мюнхене многое будет зависеть от того, как мадридцы используют пространство. Первая встреча показала, что даже при равной игре по ударам «Бавария» чувствует себя комфортно, когда контролирует темп. Но при этом оставляет эпизоды, где можно разгоняться. В этой ситуации рывки Винисиуса и умение Мбаппе атаковать глубину работают. Француз уже забил девять выездных голов в этой Лиге чемпионов — цифра сама по себе намекает, как именно может решаться матч.

Отдельный момент — структура без мяча. В Мадриде «Реал» временами слишком легко позволял доставлять мяч в финальную треть, особенно через передачи Киммиха. В Мюнхене таких эпизодов будет не меньше, а значит, задача — не просто терпеть, а выбирать моменты для агрессивного выхода из давления.

Важна и психология «Реала», который в Испании серьёзно буксует, но словно забывает о всех проблемах, когда звучит гимн ЛЧ. «Реалу» не нужно перепридумывать игру, но очень важно не развалиться под давлением, когда «Бавария» заберёт мяч. И быть максимально летальными в переходах — потому что в них всё и решится.

«Бавария»

Соперник, очевидно, максимально неудобный. Команда Венсана Компани играет в интенсивный и вертикальный футбол с бесконечным давлением на мяч. Более 100 голов в Бундеслиге лишь отражают то, что «Бавария» не снижает обороты.

Главная угроза — Гарри Кейн. Его влияние на игру и умение находить эпизоды даже в плотных матчах требуют постоянного внимания. Плюс к этому — креатив Майкла Олисе и забеги Луиса Диаса, которые растягивают оборону и создают коридоры.

Но при всей силе у этой модели есть оборотная сторона. Высокая линия, активные подключения, постоянная игра на чужой половине — это всегда риск против команды, которая умеет убегать. И здесь вопрос лишь в том, сколько моментов у «Реала» получится создать.

