Мадридский «Реал» примет «Бенфику» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов, который состоится 25 февраля 23:00 мск на «Сантьяго Бернабеу».

В прошлом поединке «Реал» доминировал большую часть встречи, однако это вылилось лишь в незначительный перевес и «галактикос» выиграли со счетом 1:0. Результат еще ничего не гарантирует. А учитывая, что в своем последнем матче хозяева проиграли 1:2 «Осасуне», то сегодня им нужно держать ухо востро.

«Бенфика» умеет удивлять. Это она доказала на стадии Этапа лиги, когда победила «Реал» 4:2. «Орлам» терять нечего. Им нужно брать инициативу в свои руки, идти вперед и добывать результат. Это дает определенную гарантию того, что матч получится очень интересным.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

Коэффициенты букмекеров: 1.67 на победу «Реала», 1.10 на его проход в 1/8 финала, 4.76 на победу «Бенфики» и 7.40 на ее проход дальше.

Искусственный интеллект предсказал победу «Реала» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

