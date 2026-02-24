25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Бенфика с коэффициентом для ставки за 7.50.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» в своем чемпионате бьются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал» Мадрид на один балл отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Сливочные» уступили «Осасуне» (1:2).
До того команда с минимальным счетом одолела «Бенфику». А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился ярким успехом (4:1).
В пяти своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл четыре виктории. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Сливочные» явно поборются за победу в Лиге чемпионов. Да и в родных стенах команда явно не будет действовать на удержание минимального преимущества, добытого в первом поединке.
Причем «Реал» Мадрид традиционно неудачно противостоит «Бенфике». В трех очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» привычно сражаются за чемпионство в Примейре. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Бенфика» на 7 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли АФС (3:0).
До того команда минимально уступила «Реалу». А вот чуть ранее она с трудом одолела скромную «Санта-Клару» (2:1).
При этом «Бенфика» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Орлы» ныне смотрятся не столь выгодно. Команда значительно отстала от «Порту» в чемпионате.
При этом «Бенфика» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и греческий форвард «орлов» Вангелис Павлидис забил всего 2 мяча в Лиге чемпионов.
Команда явно постарается удивить соперника. «Орлам» теперь необходимо рисковать, да и оборону мадридцев не назовешь сверхмонолитной.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал» Мадрид в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.
Прогноз: «Орлы» постараются отыграть минимальный гандикап, да и оборона мадридцев нередко совершает сбои.
Ставка: Проход «Бенфики» за 7.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «орлы» сумеют переиграть мадридцев.
Ставка: Победа «Бенфики» за 6.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Орлы» одолели «Реал» в двух из трех очных поединков
- «Реал» Мадрид вряд ли успел отойти от последней коллизии в Ла Лиге
- «Сливочные» имеют серьезные кадровые проблемы в виде травмы ведущего защитника Дин Хейсена и дисквалификации форварда Родриго
- «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов пропускает в среднем чаще гола за матч
- Лиссабонцы на выезде пропускают в среднем реже одного мяча за матч