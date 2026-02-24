25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Бенфика с коэффициентом для ставки за 7.50.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» в своем чемпионате бьются за чемпионство.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал» Мадрид на один балл отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила.  «Сливочные» уступили «Осасуне» (1:2).

До того команда с минимальным счетом одолела «Бенфику».  А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился ярким успехом (4:1).

В пяти своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл четыре виктории.  В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Сливочные» явно поборются за победу в Лиге чемпионов.  Да и в родных стенах команда явно не будет действовать на удержание минимального преимущества, добытого в первом поединке.

Причем «Реал» Мадрид традиционно неудачно противостоит «Бенфике».  В трех очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» привычно сражаются за чемпионство в Примейре.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» на 7 очков отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Орлы» переиграли АФС (3:0).

До того команда минимально уступила «Реалу».  А вот чуть ранее она с трудом одолела скромную «Санта-Клару» (2:1).

При этом «Бенфика» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлы» ныне смотрятся не столь выгодно.  Команда значительно отстала от «Порту» в чемпионате.

При этом «Бенфика» в среднем пропускает реже одного мяча за матч.  Да и греческий форвард «орлов» Вангелис Павлидис забил всего 2 мяча в Лиге чемпионов.

Команда явно постарается удивить соперника.  «Орлам» теперь необходимо рисковать, да и оборону мадридцев не назовешь сверхмонолитной.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал» Мадрид в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44.  Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «Орлы» постараются отыграть минимальный гандикап, да и оборона мадридцев нередко совершает сбои.

Ставка: Проход «Бенфики» за 7.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «орлы» сумеют переиграть мадридцев.

Ставка: Победа «Бенфики» за 6.33

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Орлы» одолели «Реал» в двух из трех очных поединков
  • «Реал» Мадрид вряд ли успел отойти от последней коллизии в Ла Лиге
  • «Сливочные» имеют серьезные кадровые проблемы в виде травмы ведущего защитника Дин Хейсена и дисквалификации форварда Родриго
  • «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов пропускает в среднем чаще гола за матч
  • Лиссабонцы на выезде пропускают в среднем реже одного мяча за матч