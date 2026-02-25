Португальцы едут на «Бернабеу» после скандала в первом матче

Минимальная победа 1:0 в Лиссабоне оставила «Реалу» рабочий, но далеко не комфортный задел перед ответной встречей с «Бенфикой». На «Бернабеу» мадридцам нужно подтвердить статус фаворита, однако напряжённый фон вокруг первого матча и нестабильность в последних играх добавляют интриги в противостояние. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

34' А нет, гол отменён! Офсайд был у Гонсало в момент скидки Вальверде, ВАР всё определил.

32' ГООООООООЛ! Второй забивает «Реал»! Винисиус навесил на дальнюю штангу, Вальверде скинул головой на Гонсало, его удар накрыл Отаменди, а мяч тут же подобрал Гюлер и ткнул его в ворота. 2:1!

30' Чуамени головой выбил мяч из штрафной после навеса Эурснеса.

29' Угловой заработала «Бенфика».

28' Вальверде перехватил пас Павлидиса на Шельдерупа, мяч ушёл в аут.

26' «Реал» держит мяч, но обострять атаку не спешит.

25' Винисиус сместился в центр и пробил с правой, снова на месте Трубин.

24' Камавинга пробил из-за штрафной – в руки Трубину.

23' Отаменди выбил мяч из штрафной после заброса Трента.

22' Неточно навесил Эурснес, мяч всех перелетел.

22' Угловой заработала «Бенфика».

21' Трент забрасывал в штрафную, Даль скинул в руки Трубину.

20' Винисиус не убежал от Даля по левому флангу, но сохранил мяч для «Реала».

19' Трент выкатил мяч на линию вратарской с правого фланга, там никого из партнёров.

18' Рафа Силва получил мяч в штрафной «Реала», но наткнулся на отбор Рюдигера.

16' ГОООООООЛ! И тут же сравнивает «Реал», впереди мадридцы по сумме встреч! Вальверде скинул к линии штрафной, а Чуамени в касание мощно пробил в ближний угол. 1:1 в Мадриде и 2:1 по сумме матчей!

15' Трубин легко забрал мяч после длинной передачи Чуамени.

13' ГООООООООЛ! Впереди «Бенфика»! Риос скинул в касание на фланг Павлидису, тот прострелил, Асенсио в подкате пробил по своим воротам, а Куртуа отбил прямо на ногу Рафе Силве. Португалец добил почти в пустой угол. 0:1, вот и ничья по сумме встреч!

11' Павлидис зацепился за мяч у штрафной «Реала» и забросил на дальнюю штангу, неточно получилось.

09' Не спешит навязывать высокий темп «Реал», держат мяч хозяева в центре поля.

07' Винисиус вошёл в штрафную через стенку с Гюлером и бил в ближний угол, не попал в створ. Хотя сам бразилец уверен, что мяч ушёл от Отаменди.

06' Рафа Силва обыграл защитника у линии штрафной и пробил с носка — в руки Куртуа.

05' Куртуа забрал мяч после навеса с угла поля.

04' Шельдеруп с острого угла бил в ближний угол, угловой заработала «Бенфика».

03' «Бенфика» держит мяч, «Реал» выжидает момент для контратаки.

01' «Реал» начал с центра, поехали!

До матча

22:57 Команды на поле «Сантьяго Бернабеу»! Прозвучит гимн Лиги Чемпионов – и начинаем!

22:50 Около 13 градусов сегодня в Мадриде, но крыша на «Бернабеу» закрыта, поэтому погода особо не повлияет на футбол.

22:45 Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Трент, Рюдигер, Асенсио, Каррерас, Чуамени, Вальверде, Камавинга, Гюлер, Винисиус, Гонсало Гарсия.

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Араужу, Отаменди, Даль, Баррейру, Риос, Рафа Силва, Эурснес, Шельдеруп, Павлидис.

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Славко Винчич (Словения); ассистенты — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич (оба — Словения); VAR — Кристиан Дингерт (Германия); ассистент VAR — Даниэле Киффи (Италия); четвёртый арбитр — Давид Шмайц (Словения).

«Реал Мадрид»

В первой игре судьбу встречи решил гол Винисиуса во втором тайме, но сам матч получился нервным и рваным. После забитого мяча игра была прервана из-за инцидента с расистскими обвинениями в адрес бразильца, и расследование УЕФА до сих пор продолжается. Это придаёт ответной встрече дополнительный эмоциональный заряд.

С точки зрения результата «Реал» сделал своё дело, победил на выезде и сохранил «сухой» счёт. Однако в Ла Лиге команда Альваро Арбелоа снова допустила осечку, уступив «Осасуне» (1:2), и позволила «Барселоне» выйти вперёд в чемпионской гонке. Нестабильность остаётся главным вопросом нынешнего сезона.

История, впрочем, говорит в пользу хозяев: «Реал» выиграл 22 из последних 23 еврокубковых противостояний, когда выигрывал первый матч. На своём поле мадридцы традиционно действуют увереннее, а фактор «Бернабеу» часто становится определяющим.

«Бенфика»

Лиссабонцы уступили дома, но сохранили интригу. Команда Жозе Моуринью сумела навязать борьбу и ограничить количество моментов у соперника, оставив себе шанс на камбек в Испании. Теперь «орлам» необходимо забивать, при этом не раскрываясь чрезмерно.

В национальном чемпионате «Бенфика» уверенно победила AFS (3:0) и подходит к игре в хорошем настроении. Однако статистика выездов в Испанию настораживает, всего две победы в 14 матчах против клубов Ла Лиги. Кроме того, дисквалифицирован Джанлука Престианни, оказавшийся в центре скандала после первой встречи.

Тем не менее, «Бенфика» нередко успешно проводит двухматчевые дуэли — восемь побед в последних 11 еврокубковых противостояниях. Если гости сумеют выдержать стартовый натиск и использовать свои шансы в контратаках, давление на «Реал» будет расти с каждой минутой.

