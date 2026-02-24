25 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал Мадрид» и «Бенфика». Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Бенфика с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Реал Мадрид»

Турнирное положение: после 25 туров «Реал Мадрид» занимает вторую строчку в чемпионате Испании с 60 очками.

Последние матчи: в первой игре «Реал Мадрид» добыл гостевую победу со счетом 1:0. Игра проходила с небольшим преимуществом «сливочных», но все равно получилась довольно осторожной, а все решил забитый мяч на 50-й минуте в исполнении Винисиуса Жуниора.

В последней игре Примеры «Реал» неожиданно в гостях уступил «Осасуне» (1:2), ранее был домашний разгром «Реал Сосьедад» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Беллингем (п), Себальос (п), Милитао (з), дисквалифицирован — Родриго (п), под вопросом участие Хейсена (з).

Состояние команды: хоть на нового главного тренера Альваро Арбелоа выпадает немало критики, он пока успешно справляется с работой на посту наставника «Реала», успокоив ситуацию внутри клуба, и даже нашел подход к Винисиусу Жуниору, который в последних матчах немало забивает и приносит пользу команду, приближаясь к своему прежнему уровню.

«Бенфика»

Турнирное положение: сейчас «Бенфика» располагается на третьей строчке в таблице чемпионата Португалии с 55 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: домашняя встреча у команды Жозе Моуринью против «Реала» (0:1) не очень получилась и поражение в ней было абсолютно закономерным. «Бенфика» была очень пассивна в атаке и не почти не имела шансов для взятия ворота. Зато в начале второго тайма пропустила единственный гол в матче.

В чемпионате Португалии была гостевая победа над «Сантой-Кларой» (2:1) и дома над АФС (3:0).

Не сыграют: травмированы — Орснес (п).

Состояние команды: стиль «Бенфики» довольно традиционен для команд Моуринью. В первую очередь, это надежная игра сзади, а потом все остальное. В национальном чемпионате «Бенфика» пропустила всего 13 голов в 23 матчах, но забила при этом 49 мячей.

Статистика для ставок

В первом матче 1/16 финала «Реал» выиграл в гостях со счетом 1:0

На групповом этапе ЛЧ этого сезона «Бенфика» победила дома (4:2)

В 2012 году португальцы также были сильнее со счетом 5:2 в товарищеской игре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Реал Мадрид» дают 1,47, а на «Бенфику» — 6,60, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,69, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: в этой игре «Реал» устраивает даже ничья, поэтому команде нет смысла взвинчивать темп с первых минут. Также при Арбелоа королевский клуб стал играть более прагматично и строже сзади. «Бенфика» при Особенном в матчах против грандов не привыкла действовать первым номером и ей будет тяжело играть с позиции силы.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 2,08.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что гости не забьют.

Дополнительная ставка: «Бенфика» не забьет за 2,60.

Не пропустите

