Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о предстоящем ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Окан Бурук — главный тренер «Галатасарая» globallookpress.com

Напомним, что в первой встрече турецкая команда одержала победу со счетом 5:2.

«Для нас ничего не меняется. Нам нужно начать ответный матч так же, как и первый. Мы должны навязать свой план на игру.

"Ювентус" — сильная команда. Как коллектив с точки зрения формы игроков и морального духа мы в "Галатасарае" сейчас в очень хорошем положении. Нам просто нужно сохранять уверенность и твёрдо стоять на ногах», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между этими командами состоится сегодня, 25-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.