«Галатасарай» одержал уверенную победу над «Ювентусом» (5:2) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
В составе турецкой команды дублем отметился Ноа Ланг, отличившись на 49-й и 75-й минутах. По голу также записали на свой счет Габриэл Сара на 15-й минуте, Давинсон Санчес на 60-й минуте и Саша Боэ на 86-й минуте.
У «Ювентуса» дубль оформил Тён Копмейнерс, забив свои голы на 16-й и 32-й минутах.
Результат матча
ГалатасарайСтамбул5:2ЮвентусТурин
1:0 Габриэл Сара 15' 1:1 Теун Коопмейнерс 16' 1:2 Теун Коопмейнерс 32' 2:2 Ноа Ланг 49' 3:2 Давинсон Санчес 60' 4:2 Ноа Ланг 75' 5:2 Саша Боэ 86'
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи (Уилфрид Синго 77'), Исмаил Якобс (Эрен Эврен Эльмалы 83'), Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Габриэл Сара, Юнус Акгюн (Лерой Зане 70'), Ноа Ланг (Саша Боэ 83'), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz (Мауро Икарди 77')
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Хуан Кабаль 46'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам (Фабио Миретти 80'), Кенан Йылдыз (Луа Опенда 81'), Шику Консейсау (Филип Костич 70')
Жёлтые карточки: Абдюлькерим Бардакджи 43' — Андреа Камбьязо 18', Хуан Кабаль 59'
Красная карточка: Хуан Кабаль 67' (Ювентус)
Ответный матч между этими командами состоится 25-го февраля в Турине (Италия).