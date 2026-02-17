«Галатасарай» одержал уверенную победу над «Ювентусом» (5:2) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе турецкой команды дублем отметился Ноа Ланг, отличившись на 49-й и 75-й минутах. По голу также записали на свой счет Габриэл Сара на 15-й минуте, Давинсон Санчес на 60-й минуте и Саша Боэ на 86-й минуте.

У «Ювентуса» дубль оформил Тён Копмейнерс, забив свои голы на 16-й и 32-й минутах.

Результат матча Галатасарай Стамбул 5:2 Ювентус Турин 1:0 Габриэл Сара 15' 1:1 Теун Коопмейнерс 16' 1:2 Теун Коопмейнерс 32' 2:2 Ноа Ланг 49' 3:2 Давинсон Санчес 60' 4:2 Ноа Ланг 75' 5:2 Саша Боэ 86' Галатасарай: Угурджан Чакыр, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи ( Уилфрид Синго 77' ), Исмаил Якобс ( Эрен Эврен Эльмалы 83' ), Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Габриэл Сара, Юнус Акгюн ( Лерой Зане 70' ), Ноа Ланг ( Саша Боэ 83' ), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz ( Мауро Икарди 77' ) Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо ( Хуан Кабаль 46' ), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам ( Фабио Миретти 80' ), Кенан Йылдыз ( Луа Опенда 81' ), Шику Консейсау ( Филип Костич 70' ) Жёлтые карточки: Абдюлькерим Бардакджи 43' — Андреа Камбьязо 18', Хуан Кабаль 59' Красная карточка: Хуан Кабаль 67' (Ювентус)

Статистика матча 9 Удары в створ 3 7 Удары мимо 2 62 Владение мячом 38 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 8 Фолы 18

Ответный матч между этими командами состоится 25-го февраля в Турине (Италия).