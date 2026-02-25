Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию в московском «Спартаке».

Александр Бубнов globallookpress.com

«Чего не хватает "Спартаку"? Проблема в руководстве, нет грамотной стратегии и грамотного руководства. Это касается всех клубов. Об этом, я буду всегда возвращаться к нему, и Анчелотти говорит. Там, где с президентом всё было нормально, добивались результатов. А когда президент начинал чудить, Анчелотти приходилось уходить», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После 18 туров «Спартак» находится на шестом месте в таблице РПЛ. 1 марта красно-белые сыграют в гостях с «Сочи».